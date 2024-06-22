В России нельзя будет приватизировать религиозное имущество

19:00 Источник: РБК

В России установили запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Соответствующий законопроект подписал президент Владимир Путин.

«Имущество религиозного назначения, находящееся в государственной или муниципальной собственности, не подлежит приватизации. Сделки приватизации имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, являются недействительными», — говорится в документе.

Речь идет о сделках, совершенных с 2010 года. Нововведения не будут распространяться на граждан, которые проживают в приватизированном бывшем религиозном здании, а только на договоры, заключенные после вступления в силу закона. РБК