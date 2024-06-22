В России нельзя будет приватизировать религиозное имущество
19:00 22.06.2024 Источник: РБК
В России установили запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Соответствующий законопроект подписал президент Владимир Путин.
«Имущество религиозного назначения, находящееся в государственной или муниципальной собственности, не подлежит приватизации. Сделки приватизации имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, являются недействительными», — говорится в документе.
Речь идет о сделках, совершенных с 2010 года. Нововведения не будут распространяться на граждан, которые проживают в приватизированном бывшем религиозном здании, а только на договоры, заключенные после вступления в силу закона. РБК
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