МВД ФРГ предложит брать на госслужбу больше людей с миграционным прошлым — Bild

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД Германии Нэнси Фезер намерена представить законопроект, который позволил бы набирать на госслужбу больше лиц с миграционной историей и способствовать их продвижению по карьерной лестнице. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на 22-страничный документ министерства.

В нем содержатся основные положения законопроекта, который направлен на «расширение участия лиц с миграционным прошлым в федеральном управлении». Его цель заключается в том, чтобы «отображать многообразие общества» в административных органах. Он предполагает увеличение доли людей с миграционным прошлым на государственной службе.

Планируется, что каждое объявление о вакансии будет содержать пометку о том, что заявления о приеме на работу от таких лиц «исключительно приветствуются». Правительство ФРГ обяжут каждые четыре года отчитываться перед Бундестагом об увеличении доли людей с миграционной историей на госслужбе, будут проводиться опросы сотрудников и мониторинг ситуации.