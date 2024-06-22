МВД ФРГ предложит брать на госслужбу больше людей с миграционным прошлым — Bild
20:30 22.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МВД Германии Нэнси Фезер намерена представить законопроект, который позволил бы набирать на госслужбу больше лиц с миграционной историей и способствовать их продвижению по карьерной лестнице. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на 22-страничный документ министерства.
В нем содержатся основные положения законопроекта, который направлен на «расширение участия лиц с миграционным прошлым в федеральном управлении». Его цель заключается в том, чтобы «отображать многообразие общества» в административных органах. Он предполагает увеличение доли людей с миграционным прошлым на государственной службе.
Планируется, что каждое объявление о вакансии будет содержать пометку о том, что заявления о приеме на работу от таких лиц «исключительно приветствуются». Правительство ФРГ обяжут каждые четыре года отчитываться перед Бундестагом об увеличении доли людей с миграционной историей на госслужбе, будут проводиться опросы сотрудников и мониторинг ситуации.
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