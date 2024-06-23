При атаке на Севастополь постадали 14 человек, включая 2 детей
16:35 23.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По предварительной информации спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения. В Любимовке, по предварительной информации, осколочные ранения получили два человека», — говорится в сообщении.
Он добавил, что произошло возгорание леса на площади 150 кв. м возле пансионата «Лазурь» в результате падения обломком сбитых российскими ПВО воздушных целей, которые были запущены киевским режимом. На место выехали пожарные расчеты. На Северной стороне в результате падения осколков ракеты произошло возгорание жилого дома.
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