При атаке на Севастополь постадали 14 человек, включая 2 детей

16:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

14 человек, в том числе двое детей, получили осколочные ранения при атаке на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.



«По предварительной информации спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения. В Любимовке, по предварительной информации, осколочные ранения получили два человека», — говорится в сообщении.



Он добавил, что произошло возгорание леса на площади 150 кв. м возле пансионата «Лазурь» в результате падения обломком сбитых российскими ПВО воздушных целей, которые были запущены киевским режимом. На место выехали пожарные расчеты. На Северной стороне в результате падения осколков ракеты произошло возгорание жилого дома.





