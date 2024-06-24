Все возгорания, возникшие из-за удара по Севастополю, потушены
10:20 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возгорания, которые возникли в результате падения фрагментов ракет из-за атаки ВСУ на Севастополь накануне, к настоящему моменту потушены, сообщили ТАСС в правительстве города.
Ранее сообщалось, что из-за падения фрагментов ракет произошло возгорание жилого дома, в другом районе загорелся лес.
«В результате падения частей ракет накануне было зафиксировано семь возгораний, без пострадавших. Все оперативно локализованы, часть — еще до приезда пожарных», — сказала собеседница агентства, добавив, что к настоящему времени все очаги потушены.
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