0
0
0
НОВОСТИ

Орбан призвал сменить фон дер Ляйен на посту ЕК «из-за низкой эффективности»

10:32 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сменить Урсулу фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии (ЕК), назвав прошедшие пять лет самыми худшими в истории ЕС.

Отвечая на вопрос, почему он препятствует назначению фон дер Ляйен на второй срок, Орбан сказал: «Из-за ее низкой эффективности». «Зеленая» трансформация является совершенно провальным менеджментом, миграционный пакет не решает проблемы. Европа нуждается в более эффективном руководстве, есть достаточно талантливых политиков, которые могут это делать», — пояснил премьер в интервью германской медиагруппе Funke. «Но я не назову имен», — добавил он.

«Прошедшие пять лет были, возможно, худшими пятью годами в истории ЕС. Успехи Еврокомиссии и брюссельской элиты слабые», — считает Орбан. Премьер отметил, что на выборах в Европарламент люди показали, что хотят изменений в Брюсселе. «Но то, как сейчас все выглядит, у власти останется та же правящая коалиция. Я не испытываю радости от того, что сейчас происходит», — сказал премьер. «У нас структурная проблема», — подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 24.06.2024
Все возгорания, возникшие из-за удара по Севастополю, потушены
0
86
10:05 24.06.2024
ЕС создал механизм обхода вето Венгрии на закупки оружия за счет активов РФ — Боррель
0
117
10:00 24.06.2024
Ударов, как в Севастополе, быть не должно, заявила законодатель США
0
145
09:32 24.06.2024
Серия взрывов произошла в Харькове
0
185
09:20 24.06.2024
Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте
0
186
09:05 24.06.2024
Средства ПВО уничтожили 4 украинских БПЛА за ночь над Ростовской областью
0
188
09:00 24.06.2024
Более 15 полицейских стали жертвами теракта в Дагестане — Меликов
0
240
23:07 23.06.2024
В результате нападений в Дагестане девять человек погибли, пострадали 25 человек
0
834
22:05 23.06.2024
Атака на Севастополь совершена при участии США - жерналист
0
801
21:50 23.06.2024
Для оказания помощи пострадавшим в Севастополь из Крыма прибыли врачи
0
817

Возврат к списку