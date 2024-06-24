Орбан призвал сменить фон дер Ляйен на посту ЕК «из-за низкой эффективности»
10:32 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сменить Урсулу фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии (ЕК), назвав прошедшие пять лет самыми худшими в истории ЕС.
Отвечая на вопрос, почему он препятствует назначению фон дер Ляйен на второй срок, Орбан сказал: «Из-за ее низкой эффективности». «Зеленая» трансформация является совершенно провальным менеджментом, миграционный пакет не решает проблемы. Европа нуждается в более эффективном руководстве, есть достаточно талантливых политиков, которые могут это делать», — пояснил премьер в интервью германской медиагруппе Funke. «Но я не назову имен», — добавил он.
«Прошедшие пять лет были, возможно, худшими пятью годами в истории ЕС. Успехи Еврокомиссии и брюссельской элиты слабые», — считает Орбан. Премьер отметил, что на выборах в Европарламент люди показали, что хотят изменений в Брюсселе. «Но то, как сейчас все выглядит, у власти останется та же правящая коалиция. Я не испытываю радости от того, что сейчас происходит», — сказал премьер. «У нас структурная проблема», — подчеркнул он.
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