ЕС ввел санкции против 27 судов, часть из которых якобы перевозит российскую нефть

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз ввел санкции против 27 судов, которые в том числе якобы перевозят российскую нефть и нефтепродукты, несмотря на потолок цен Группы семи (G7). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС.

«Впервые ЕС принял меры, направленные против конкретных [российских] судов <…>, в результате будет закрыт доступ в порты и наложен запрет на предоставление им услуг. <…> Сегодня [эти санкции] будут наложены на 27 судов», — сказано в заявлении.

В ЕС утверждают, что суда включены в перечень по разным причинам, в том числе потому, что якобы «перевозят военное оборудование для России» и «поддерживают развитие энергетического сектора России — путем перевозки компонентов СПГ или перевалки СПГ».