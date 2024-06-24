ЕС включил в черный список Полину Гагарину, Шамана, Ивана Охлобыстина
14:32 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз внес в черный список российских певицу Полину Гагарину, певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman (Шаман), и актера Ивана Охлобыстина. Об этом говорится в документе, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».
В документе отмечается, что эти деятели культуры участвовали в мероприятиях в поддержку российских вооруженных сил.
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