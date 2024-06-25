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РФ никогда не продавала культурные ценности, санкции ЕС выглядят комичными — Швыдкой

09:20 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет Евросоюза в отношении России на покупку, продажу или ввоз на территорию сообщества культурных ценностей выглядит комичным, потому что РФ никогда занималась такой продажей, а, напротив, возвращала ценности в страну. Такое мнение выразил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ранее Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций запретил России продавать, покупать или ввозить на территорию сообщества культурные ценности, которые, по мнению европейских чиновников, могли быть вывезены с Украины.

«Новая рестрикция Евросоюза по поводу запрета на продажу культурных ценностей, вывезенных с Украины, мне кажется достаточно комичной, потому что Россия никогда не занималась продажей культурных ценностей. Напротив, мы всегда покупали культурные ценности и ввозили их в страну, если это было важно для российской культуры», — сказал собеседник агентства.

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