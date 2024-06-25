ПВО РФ сбила воздушный шар над Ростовской областью, запущенный с Украины

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средствами ПВО уничтожен воздушный шар над Ростовской областью, запущенный с территории Украины, сообщили в Минобороны России.

«25 июня около 14:45 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Ростовской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины», — сообщили там.