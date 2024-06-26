Украинская ракета сбита над Дмитриевским районом Курской области

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО сбили украинскую ракету над Дмитриевским районом Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Средствами ПВО сбита украинская ракета над Дмитриевским районом. Напоминаю, приближаться к обломкам ракет и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — написал он.