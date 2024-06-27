Неофициально всю неделю проходят траурные мероприятия по погибшим при обстреле Севастополя
20:40 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей.
«Понедельник был официальный траурный день, неофициально в Севастополе всю неделю проходят траурные мероприятия. Севастопольцы продолжают цветы нести к стихийным мемориалам», — сказал губернатор.
Он уточнил, что тело одной из четверых погибших отец увез в родной регион — это девятилетняя девочка. Остальные трое были жителями Севастополя. Двухлетнюю девочку и молодую женщину уже похоронили. Похороны еще одной женщины, воспитателя детского сада, пройдут завтра, но ее муж и сын не смогут присутствовать на прощании — ранее сообщалось, что оба они пострадали и были отправлены для лечения в Москву.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать