Неофициально всю неделю проходят траурные мероприятия по погибшим при обстреле Севастополя

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Днем траура по погибшим при ракетной атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь официально был объявлен только понедельник, однако неофициальные мероприятия проходят до сих пор, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире местного канала СТВ.



Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей.



«Понедельник был официальный траурный день, неофициально в Севастополе всю неделю проходят траурные мероприятия. Севастопольцы продолжают цветы нести к стихийным мемориалам», — сказал губернатор.



Он уточнил, что тело одной из четверых погибших отец увез в родной регион — это девятилетняя девочка. Остальные трое были жителями Севастополя. Двухлетнюю девочку и молодую женщину уже похоронили. Похороны еще одной женщины, воспитателя детского сада, пройдут завтра, но ее муж и сын не смогут присутствовать на прощании — ранее сообщалось, что оба они пострадали и были отправлены для лечения в Москву.





