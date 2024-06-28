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ПВО сбила 25 БПЛА над Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской и Смоленской областями

09:00 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников над Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской и Смоленской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены 9 БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен 1 БПЛА в Воронежской области, уничтожены 2 БПЛА в Курской области и перехвачен 1 БПЛА в Ростовской области», — сказали в ведомстве.

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