ПВО сбила 25 БПЛА над Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской и Смоленской областями
09:00 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников над Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской и Смоленской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены 9 БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен 1 БПЛА в Воронежской области, уничтожены 2 БПЛА в Курской области и перехвачен 1 БПЛА в Ростовской области», — сказали в ведомстве.
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