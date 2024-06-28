Эксперт Сбера рассказал о роли искусственного интеллекта в расследовании преступлений

19:00

Сегодня Сбер активно внедряет модели искусственного интеллекта в практику расследований инцидентов в отношении банка и его клиентов. AI-модели дают предиктивный анализ угроз, выявляемых в результате мониторинга криминогенной обстановки, позволяют быстрее реагировать на изменение обстановки, повышают качество и скорость расследований. Об этом Никита Кудряшкин, директор Управления безопасности Сбербанка, рассказал на сессии «Криминалистика для правосудия будущего» в ходе XII Петербургского международного юридического форума.

«У Сбера более 108 млн розничных клиентов, и поэтому вручную обработать все рисковые факторы невозможно, – рассказал он. – Чтобы оценить критичность наступления потенциального рискового события в отношении клиента, в алгоритм нашей модели мы включили такие триггеры, как возрастные группы, сегментарные категории, активность использования продуктов и другие паттерны. В итоге модель выявляет пул «критичных» клиентов, в отношении которых риск преступных действий высок, и предлагает возможные меры противодействия».

Кроме того, отметил Никита Кудряшкин, искусственный интеллект используется для определения местоположения преступников. Благодаря способности обрабатывать и анализировать огромные объемы информации AI способен выявлять связи и паттерны, которых человек не замечает. Это позволяет эффективнее определять мотивы и образ действия преступников, а также находить общие черты у различных преступлений.

«Для полноценного анализа в разрабатываемые модели включаются данные не только из внутреннего сегмента, но и из внешних источников: ТГ-каналов, СМИ и так далее, – отметил Никита Кудряшкин. – Это дает возможность более качественно анализировать криминогенную обстановку, оперативно реагировать на ее изменения и митигировать возможные риски».

Вместе с тем во многих ситуациях искусственный интеллект не может заменить человека, поэтому экспертное мнение и оценка опытного специалиста по-прежнему играют критически важную роль.

В завершение своего выступления Никита Кудряшкин поделился результатами расследования инцидентов в Сбере в 2023–2024 годах. За этот период правоохранительными органами при содействии Сбера возбуждено 1022 уголовных дела, по которым уже установлены подозреваемые; задержано 2594 лица, причастных к совершению преступлений. 85,7% инцидентов в отношении банка раскрыты по горячим следам. По выявленным преступным схемам в отношении банка предотвращен ущерб на 7,45 млрд руб.

Петербургский международный юридический форум – главное событие в мире права и законотворчества в России. Цели форума – улучшение взаимодействия правовых систем и выработка единых подходов к решению правовых вопросов в современном мире, содействие развитию современной юридической науки и юридического образования в России и в мире, модернизация российского и международного права с учетом лучшего опыта для защиты прав и интересов всех субъектов правовых отношений, а также развитие цифровых технологий в области права, государственного управления и экономики.