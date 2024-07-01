Украина может объявить дефолт уже в августе — The Economist

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины могут объявить дефолт уже в августе, если не смогут договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности. Об этом говорится в материале журнала The Economist.

Издание отмечает, что военные действия наносят «тяжелый урон экономике Украины», ее валовой внутренний продукт (ВВП) сейчас на четверть меньше, чем в начале 2022 года. При этом размер долга по состоянию на июнь достиг 94% ВВП, а плачевное состояние инфраструктуры страны усугубляет экономическую ситуацию, указывает The Economist. Несмотря на то, что Киев получает поддержку Запада, в основном она поступает в виде военной помощи, а не наличных средств, и Киеву «очень скоро грозит острая нехватка наличности».

«У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта», указывает The Economist, поскольку 1 августа истекает срок приостановки выплат по долгу Украины. Как пишет журнал, Киев вряд ли сможет за это время договориться с частными инвесторами о списании долга. Наиболее вероятные сценарии предполагают достижение договоренности о продлении отсрочки до 2027 года или объявление дефолта, однако при любом развитии событий Киев не начнет выплачивать кредиторам проценты. Дефолт же будет свидетельствовать о том, что частные инвесторы не верят в обязательства западных союзников Киева, обеспечивающих его материально. В долгосрочной перспективе это создаст проблемы при восстановлении страны, пишет издание.

17 июня агентство Reuters со ссылкой на главу украинского Минфина Сергея Марченко сообщило, что Министерство финансов Украины не смогло достичь соглашения с держателями украинских евробондов о реструктуризации долга. Марченко информировал агентство, что переговоры на данном этапе провалились, однако Киев будет продолжать работу, чтобы достичь соглашения к августу, когда истекает период приостановки выплат. По данным агентства, речь идет о долге Украины по облигациям в $20 млрд.

Между тем в мае газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники информировала, что группа иностранных инвестиционных компаний, владеющая пятой частью еврооблигаций Украины на сумму $20 млрд, планирует вынудить Киев платить проценты по долгу уже в следующем году в обмен на списание значительной части непогашенного долга. По данным газеты, кредиторы рассчитывают получить до $500 млн в виде ежегодных процентных выплат. Если сделку заключить не удастся, Украина может объявить дефолт, считают аналитики WSJ.

Сложность ситуации для Киева состоит в том, что группа официальных кредиторов Украины («Парижский клуб») предоставила финансовые гарантии для программы МВФ, предусматривающие продление паузы по выплате Украиной долга странам группы в 2023–2027 гг., однако условием этой отсрочки должны быть аналогичные действия со стороны частных внешних кредиторов Украины, так как страны, объявившие «долговые каникулы» для Украины по собственным кредитам, опасаются, что держатели облигаций в результате могут начать получать выплаты раньше них.