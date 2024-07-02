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Принятие новых членов в ЕС потребует внутренних реформ — Шольц

14:32 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цель стран — членов ЕС заключается в расширении состава сообщества, но при этом процессе необходимы внутренние реформы, чтобы не утратить функциональность. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Варшаву, где проходят межправительственные консультации. Трансляцию провел телеканал NTV.

«Наша цель заключается в том, чтобы расширение Европейского союза за счет включения в него новых членов стало реальностью в ближайшее время. Черногория, Молдавия и Украина недавно добились большого прогресса в этом отношении. Европейский союз должен стать сильнее в результате этого расширения. Именно поэтому параллельно с процессом расширения нам необходим процесс внутренних реформ, поскольку ЕС должен оставаться эффективным», — сказал он.

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