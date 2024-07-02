Западным политикам приходится все чаще считаться с требованиями пожилых избирателей — WSJ
17:00 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избиратели старшего поколения стали влиятельной частью электората в США, Великобритании и Франции, что вынуждает политиков учитывать их интересы в политической повестке. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Издания объясняет эти изменения ростом общего числа пожилых избирателей в западных странах на фоне важных выборов в этом году, которые к тому же голосуют чаще, чем молодежь. В связи с этим в преддверии выборов в Великобритании все основные партии поддержали предложение о ежегодном повышении пенсий, опережающем инфляцию, отмечает газета. Во Франции повышение минимального пенсионного возраста в прошлом году привело к массовым протестам и падению популярности президента Франции Эмманюэля Макрона, а по результатам первого тура парламентских выборов 30 июня его партия, которая лидировала на предыдущих выборах, заняла лишь третье место. Газета со ссылкой на данные Института Брукингса указывает, что на промежуточных выборах 2022 года в США проголосовали около двух третей граждан в возрасте 65 лет и старше, что более чем в два раза превышает показатель явки среди людей в возрасте от 18 до 29 лет.
По оценкам WSJ, демографические изменения и увеличение продолжительности жизни означают, что пожилые избиратели будут составлять все большую долю электората во многих странах. В качестве примера издание ссылается на Нидерланды, Норвегию и Хорватии, где уже сейчас существуют политические партии, которые прицельно отстаивают интересы пенсионеров.
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