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НОВОСТИ

РФ и КНР сотрудничают во всех областях, включая чувствительные — Песков

13:05 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай имеют большой двусторонний товарооборот и сотрудничают во всех областях, включая чувствительные, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас с Китаем развитые торгово-экономические отношения, у нас очень большой объем товарооборота с Китаем, который ушел за $200 млрд», — обратил внимание представитель Кремля.

«При этом мы осуществляем сотрудничество с Китаем во всех областях, в том числе в чувствительных», — указал Песков.

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