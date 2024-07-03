РФ и КНР сотрудничают во всех областях, включая чувствительные — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай имеют большой двусторонний товарооборот и сотрудничают во всех областях, включая чувствительные, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас с Китаем развитые торгово-экономические отношения, у нас очень большой объем товарооборота с Китаем, который ушел за $200 млрд», — обратил внимание представитель Кремля.

«При этом мы осуществляем сотрудничество с Китаем во всех областях, в том числе в чувствительных», — указал Песков.