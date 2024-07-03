Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку вооружений для армии ФРГ, включая 105 танков

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ) дал зеленый свет на покупку для Вооруженных сил Германии 105 танков, четырех зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемых ракет и артиллерийских снарядов на общую сумму более 6 млрд евро. Об этом сообщило агентство DPA.

«Мы сегодня действительно добились того, чтобы дать ход важным проектам в области вооружений <…>», — приводит агентство слова министра обороны Бориса Писториуса после заседания комитета. «Закупка боеприпасов будет значительно ускорена и расширена. Тем самым промышленность в Германии получит на текущее десятилетие существенную основу для планирования, Бундесвер — полные склады, а Украина — срочно необходимое пополнение запасов», — отмечается в заявлении членов комитета от правящих партий — Андреаса Шварца (СДПГ), Карстена Кляйна (свободные демократы) и Себастьяна Шефера («Зеленые»).