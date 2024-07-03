0
0
1
НОВОСТИ

Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку вооружений для армии ФРГ, включая 105 танков

20:45 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ) дал зеленый свет на покупку для Вооруженных сил Германии 105 танков, четырех зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемых ракет и артиллерийских снарядов на общую сумму более 6 млрд евро. Об этом сообщило агентство DPA.

«Мы сегодня действительно добились того, чтобы дать ход важным проектам в области вооружений <…>», — приводит агентство слова министра обороны Бориса Писториуса после заседания комитета. «Закупка боеприпасов будет значительно ускорена и расширена. Тем самым промышленность в Германии получит на текущее десятилетие существенную основу для планирования, Бундесвер — полные склады, а Украина — срочно необходимое пополнение запасов», — отмечается в заявлении членов комитета от правящих партий — Андреаса Шварца (СДПГ), Карстена Кляйна (свободные демократы) и Себастьяна Шефера («Зеленые»).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:24 03.07.2024
Китай уступает лишь США по количеству больших языковых моделей ИИ - исследование
0
109
19:50 03.07.2024
Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает РФ в противостоянии незаконным санкциям
0
164
19:48 03.07.2024
Контакт-центр Сбера стал лучшим в трех номинациях Frank Contact Centers Award 2024
0
159
18:58 03.07.2024
Герман Греф назвал последствия отмены льготной ипотеки
0
255
18:48 03.07.2024
Муфтият Северного Кавказа выступил за полный запрет никаба в России
0
249
17:40 03.07.2024
Более 4 тысяч мигрантов не смогли получить в 2024 году гражданство РФ из-за незнания языка
0
298
17:38 03.07.2024
Герман Греф призвал усилить в России мотивацию бизнеса
0
316
17:12 03.07.2024
Отношения РФ и КНР переживают лучший период в своей истории — Путин
0
312
17:00 03.07.2024
Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики РФ
0
406
16:32 03.07.2024
В условиях СВО траты на изучение дальнего космоса сократились почти вдвое — Борисов
0
392

Возврат к списку