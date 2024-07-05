Команда Сбера по передовым технологиям насчитывает 2,7 тысяч специалистов

10:02

Фото пресс-службы Сбера



На Финансовом конгрессе Банка России первый заместитель председателя правления Сбербанкарассказал, что в Сбере создана сильнейшая Data Science (DS) команда, работающая над развитием и внедрением технологий искусственного интеллекта (AI).

«Формирование сильной DS-команды было и остается в фокусе внимания Сбера и является основополагающим элементом для внедрения искусственного интеллекта наряду с созданием инфраструктуры, единого хранилища данных и качественного модельного ландшафта, – подчеркнул он. – На сегодняшний день поддержкой модельного ландшафта и разработкой прорывных SOTA-решений занимается DS-команда Сбера, которая насчитывает приблизительно 2,7 тыс. специалистов».

«Это позволило Сберу получить финансовый эффект от AI около 900 млрд руб. накопительным итогом с 2020 года – со среднегодовым темпом роста около 50%, – сообщил он. – Кроме того, Сбер инвестировал в развитие прикладной и фундаментальной исследовательской деятельности, создал сильную команду из более чем 300 R&D-специалистов в области искусственного интеллекта. За 2023 год научными сотрудниками на знаковых конференциях уровня A/A* было представлено 36 научных работ, еще 57 работ было опубликовано в научных журналах категории Q1».