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НОВОСТИ

Команда Сбера по передовым технологиям насчитывает 2,7 тысяч специалистов

10:02 05.07.2024

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Фото пресс-службы Сбера
На Финансовом конгрессе Банка России первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что в Сбере создана сильнейшая Data Science (DS) команда, работающая над развитием и внедрением технологий искусственного интеллекта (AI).

«Формирование сильной DS-команды было и остается в фокусе внимания Сбера и является основополагающим элементом для внедрения искусственного интеллекта наряду с созданием инфраструктуры, единого хранилища данных и качественного модельного ландшафта, – подчеркнул он. – На сегодняшний день поддержкой модельного ландшафта и разработкой прорывных SOTA-решений занимается DS-команда Сбера, которая насчитывает приблизительно 2,7 тыс. специалистов».

«Это позволило Сберу получить финансовый эффект от AI около 900 млрд руб. накопительным итогом с 2020 года – со среднегодовым темпом роста около 50%, – сообщил он. – Кроме того, Сбер инвестировал в развитие прикладной и фундаментальной исследовательской деятельности, создал сильную команду из более чем 300 R&D-специалистов в области искусственного интеллекта. За 2023 год научными сотрудниками на знаковых конференциях уровня A/A* было представлено 36 научных работ, еще 57 работ было опубликовано в научных журналах категории Q1».

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