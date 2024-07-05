Медведев сыронизировал над словами Столтенберга про членство Украины в НАТО к 2034 году
20:00 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сыронизировал над словами генсека НАТО Йенса Столтенберга про членство Украины в НАТО к 2034 году, заметив, что к этому времени Украины не будет.
«К 2034 году ни одного из нынешних руководителей стран НАТО не останется на своих местах. Часть из них будет на пенсии или в лучшем из миров / в аду (выбрать требуемое). И самой страны 404 не будет», — написал Медведев в своем телеграм-канале.
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