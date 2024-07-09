Чистая прибыль Сбера за первое полугодие выросла на 5,6%

10:30

Сбер отчитался о росте чистой прибыли за 6 месяцев 2024 года на 5,6% до 768,7 млрд руб. Рентабельность капитала за этот период составила 22,9%.

Сбер показал рост по всем направлениям розничного бизнеса. Кредитный портфель увеличился на 8,1% с начала года, превысив 16,8 трлн руб. «Частным клиентам в июне было выдано 763 млрд руб. кредитов, более половины из которых – ипотека. Портфель жилищных кредитов вырос почти на 3% в июне, что связано с ожидаемым завершением ряда государственных льготных программ», – заявил глава Сбера Герман Греф.

Количество активных розничных клиентов превысило 109 млн человек. «В июне мы привлекли рекордный с начала года объем средств физических лиц в размере около 900 млрд руб. Наши обновленные условия для вкладчиков пользовались высоким спросом, и, как следствие, темп роста вкладов превысил 4% за месяц», – добавил Греф.

Аналитики сохраняют позитивный взгляд на финансовую отчетность Сбера. «Сбер продолжает наращивать чистую прибыль и развивать ключевые направления бизнеса и не только. Именно поэтому Сбер один из немногих российских банков, который стабильно направляет половину своей прибыли на дивиденды. В этом году банк заплатит рекордные 752 млрд руб.», – заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

По его словам, акции Сбера по-прежнему остаются самыми популярными для частных инвесторов. Например, в июне, по данным Московской биржи, доля акций Сбера в «Народном портфеле» выросла на 2 п.п до 34%. «Это единственная бумага, показавшая рост доли. Надо сказать, что реестр акционеров закрывается 11 июля, так что до 10 июля включительно можно купить акции Сбера и получить дивиденды», – добавил Цыганов.

Акции Сбера – одна из наиболее привлекательных голубых фишек на российском рынке, добавляет аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов: «Сбербанк стабильно платит дивиденды и постепенно увеличивает их размер с 2015 года. Инвесторы ценят его акции за эти качества».

Сбер уже неоднократно заявлял, что новая человекоцентричная стратегия позволит наращивать бизнес, что будет позитивно отражаться на финансовых результатах. В конце июня Сбер открыл первые полноформатные офисы на новых территориях – в ДНР и ЛНР. Теперь жители и предприниматели в этих регионах получат доступ к широкому спектру качественных банковских продуктов. Банк уже выдает первые ипотечные кредиты, чтобы жители региона могли улучить свои жилищные условия.