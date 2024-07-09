Новый глава МО Британии попал под обстрел в ходе визита на Украину — The Daily Mirror

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили попал под ракетный обстрел во время своего первого официального визита на Украину 7 июля. Об этом сообщила британская газета The Daily Mirror.

По ее данным, во время переговоров Хили с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым в Одессе была объявлена воздушная тревога, в результате чего участникам встречи пришлось укрыться в подвальном помещении одного из зданий. Газета уточняет, что покинуть убежище собравшимся удалось не менее чем через полчаса, когда был подан сигнал отбоя воздушной тревоги.

Хили был назначен на должность главы британского оборонного ведомства 5 июля после победы на парламентских выборах в Великобритании Лейбористской партии во главе с Киром Стармером. Уже 7 июля он прибыл в Одессу, где заявил, что его страна поставит Украине 90 высокоточных ракет Brimstone, 10 самоходных артиллерийских установок AS-90 и четверть миллиона боеприпасов.