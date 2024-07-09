США хотят добиться смены власти в Грузии после парламентских выборов в стране — СВР РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон решительно настроен добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих в октябре парламентских выборов в стране, в американской администрации разработана кампания по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что поступающие в СВР данные свидетельствуют о решительном настрое Вашингтона добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих 26 октября этого года парламентских выборов в стране. В администрации [президента США] Джо Байдена уже разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии „Грузинская мечта“, — информировали в Службе внешней разведки России.

В сообщении отмечается, что в рамках основных сюжетных линий «состряпанного в лучших голливудских традициях сценария» с присущим Белому дому антироссийским запалом «в основу пропагандистской акции намечено заложить „сенсационное разоблачение“: во всех бедах Грузии виновата Россия». «При этом акцент будет сделан на раскручивании обвинений „Грузинской мечты“ в „политической несамостоятельности“, грозящей увести „корабль Джорджия“ под алыми парусами вдаль от европейских берегов», — пояснили в пресс-бюро СВР.

«Ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент Саломе Зурабишвили, — говорится в сообщении. — Как задумали „вашингтонские режиссеры“, глава государства даст интервью одному из американских СМИ, в котором возложит на грузинское правительство вину за „деградацию“ переговорного процесса по вступлению Тбилиси в ЕС, предупредит „широкую общественность“ о „катастрофических последствиях сближения с Москвой“ и ущербе, наносимом Грузии релокантами из России. При этом Вашингтон устами Зурабишвили намерен подготовить избирателей к „некоему политическому сюрпризу ‚Грузинской мечте‘ со стороны оппозиции“, который в итоге может оказаться очередной цветной революцией».

В СВР отметили, что американские кураторы уже дали команду оппозиционным силам в Грузии приступить к планированию приуроченных к выборам протестных выступлений в стране.