Украинский конфликт выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО — Столтенберг

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский конфликт выявил значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые альянс должен оперативно компенсировать, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме военной промышленности на полях саммита в Вашингтоне.

«Реальность войны на Украине продемонстрировала не только то, что наши запасы и производственные возможности оказались слишком малы, но также продемонстрировал огромные пробелы в совместимости наших войск. Самый известный пример — это германско-нидерландская бригада, которая должна была быть готова к совместным действиям, однако в реальности стандартные боеприпасы калибра 155 мм, которые есть у Нидерландов не годятся для использования в немецких гаубицах и наоборот. Это прямая противоположность совместимости сил», — заявил он. Генсек подчеркнул, что саммит намерен не только принять решения об увеличении оборонных расходов и оборонных заказов для стимулирования военной промышленности, но и предложит новые возможности для совместного производства вооружений разными странами альянса.