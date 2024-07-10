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РФ нужно быть готовой к будущим сражениям для защиты Отечества — Медведев

12:32 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев предупредил, что России нужно быть готовой «к будущим сражениям для защиты Отечества».

Медведев в телеграм-канале опубликовал размышления о том, возможны ли переговоры с Украиной и какие последствия они могут дать. По его мнению, если киевские власти капитулируют и в стране будет установлен «умеренный политический режим», «это не будет концом военной операции России». «Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами России», — считает зампред Совбеза РФ. «И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лоно земли русской», — полагает Медведев.

При этом он уверен, что «враги России никуда и после этого не денутся». «Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны», — пояснил заместитель председателя СБ РФ. «Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты Отечества», — призвал он.

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