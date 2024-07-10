Украина не войдет в НАТО до окончания СВО — президент Польши

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не сможет стать членом НАТО, пока находится в состоянии конфликта с РФ. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в интервью американской газете The Washington Times.

В то же время сам польский лидер заявил о готовности «пойти дальше других государств альянса в продвижении полного, официального приглашения» Украины в блок. По информации газеты, лидеры других членов НАТО, включая президента США Джо Байдена, не намерены согласовывать конкретные сроки принятия Украины в Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне.