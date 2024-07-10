0
0
92
НОВОСТИ

В Минобороны Британии заявили об истощении военных арсеналов из-за помощи Украине

15:00 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские военные арсеналы истощились вследствие оказания помощи Украине, Лондон будет инвестировать в пополнение своих запасов оружия. Об этом сообщил замминистра обороны Соединенного Королевства Люк Поллард в интервью радиостанции LBC.

По его словам, Великобритания поступила правильно, предоставив Украине военное оборудование, однако данная политика «подорвала вооруженные силы» королевства и привела к «образованию дыр». В связи с этим Поллард подтвердил намерение нового лейбористского правительства увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП (в настоящее время около 2,3% ВВП). Он не стал уточнять, к какому году Великобритания собирается достичь этой цели.

Общий объем предоставленной Лондоном Киеву военной помощи с февраля 2022 года составляет 7,6 млрд фунтов ($9,7 млрд).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

15:12 10.07.2024
Осло передаст Киеву шесть истребителей F-16
0
52
14:32 10.07.2024
ЕС в ближайшие 2 недели переведет первую часть замороженных российских активов для Украины
0
152
14:12 10.07.2024
МЧС Китая попросило МЧС РФ поделиться опытом в применении пожарных поездов
0
164
14:02 10.07.2024
Сбер запустит для компаний образовательную программу по налогам
0
159
14:00 10.07.2024
НАТО предоставит Украине в 2025 году 40 млрд евро — администрация США
0
186
13:35 10.07.2024
Сбер целенаправленно уходит от недружественных валют
0
200
13:33 10.07.2024
Гастровыходные: 13 и 14 июля несколько улиц в центре Москвы будут пешеходными
0
414
13:32 10.07.2024
Сотрудничество РФ и КНДР все сильнее беспокоит НАТО — Белый дом
0
230
13:20 10.07.2024
Совфед одобрил закон об увеличении пошлин за регистрацию прав на недвижимость
0
231
13:05 10.07.2024
Около 65% эстонцев недовольны работой правительства Каллас — опрос
0
238

Возврат к списку