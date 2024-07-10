В Минобороны Британии заявили об истощении военных арсеналов из-за помощи Украине
15:00 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британские военные арсеналы истощились вследствие оказания помощи Украине, Лондон будет инвестировать в пополнение своих запасов оружия. Об этом сообщил замминистра обороны Соединенного Королевства Люк Поллард в интервью радиостанции LBC.
По его словам, Великобритания поступила правильно, предоставив Украине военное оборудование, однако данная политика «подорвала вооруженные силы» королевства и привела к «образованию дыр». В связи с этим Поллард подтвердил намерение нового лейбористского правительства увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП (в настоящее время около 2,3% ВВП). Он не стал уточнять, к какому году Великобритания собирается достичь этой цели.
Общий объем предоставленной Лондоном Киеву военной помощи с февраля 2022 года составляет 7,6 млрд фунтов ($9,7 млрд).
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