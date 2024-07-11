Россия жестко и адекватно ответит на размещение ракет США в Германии — Матвиенко

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответ России на размещение американских ракет в Германии будет жестким и адекватным. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок которого опубликован в телеграм-канале журналиста.

«Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ России тогда будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие вот такого плана, по тем соглашениям, которые были подписаны», — сказала спикер Совфеда.