Россия жестко и адекватно ответит на размещение ракет США в Германии — Матвиенко
16:00 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ответ России на размещение американских ракет в Германии будет жестким и адекватным. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок которого опубликован в телеграм-канале журналиста.
«Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ России тогда будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие вот такого плана, по тем соглашениям, которые были подписаны», — сказала спикер Совфеда.
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