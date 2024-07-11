Около 5 тыс. бездомных мигрантов вывезли из Парижа в преддверии Олимпиады
19:20 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Франции за последний год вывезли из Парижа около 5 тыс. бездомных мигрантов из-за приближающихся летних Олимпийских игр 2024. Об этом сообщила газета The New York Times.
По ее информации, приезжих на автобусах вывозят во французские города Лион или Марсель, где их размещают в специальных приютах. Сам факт, что бездомных выдворяют именно из-за приближающейся Олимпиады, в правительстве отрицают, говоря, что все проходит в рамках «добровольной программы» по переселению. При этом издание ссылается на оказавшееся в его доступе электронное письмо, в котором говорится, что цель переселения бездомных мигрантов заключается именно в том, чтобы «выявить людей на улице в местах вблизи олимпийских объектов».
Как утверждают сами мигранты, власти обещают им предоставить жилье, а также выделить социальную помощь.
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