Около 5 тыс. бездомных мигрантов вывезли из Парижа в преддверии Олимпиады

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции за последний год вывезли из Парижа около 5 тыс. бездомных мигрантов из-за приближающихся летних Олимпийских игр 2024. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее информации, приезжих на автобусах вывозят во французские города Лион или Марсель, где их размещают в специальных приютах. Сам факт, что бездомных выдворяют именно из-за приближающейся Олимпиады, в правительстве отрицают, говоря, что все проходит в рамках «добровольной программы» по переселению. При этом издание ссылается на оказавшееся в его доступе электронное письмо, в котором говорится, что цель переселения бездомных мигрантов заключается именно в том, чтобы «выявить людей на улице в местах вблизи олимпийских объектов».

Как утверждают сами мигранты, власти обещают им предоставить жилье, а также выделить социальную помощь.