0
0
70
НОВОСТИ

В Австралии супругов обвинили в шпионаже в пользу РФ

10:00 12.07.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Австралии супружескую пару обвинили в шпионаже в пользу России. 40-летняя супруга, которая служит в армии специалистом по информационным технологиям, без уведомления своего руководства посещала нашу страну, где якобы собиралась передать данные, связанные с ВС Австралии.

Как сообщила корпорация ABC, 62-летний супруг помогал женщине в получении доступа к электронной информации для дальнейшей пересылки.

Паре грозит до 15 лет лишения свободы. Подчёркивается, что задержанные имеют гражданство Австралии, но родились в России.  "Говорит Москва"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:05 12.07.2024
В Госдеп прибыла посылка с донбасской розой для Нуланд
0
55
09:32 12.07.2024
В первой половине 2024 года товарооборот КНР с РФ вырос, а с США и ЕС - сократился
0
131
09:20 12.07.2024
Глава ростовского ГУ ФСИН и его первый заместитель подали в отставку после ЧП в СИЗО
0
144
09:05 12.07.2024
Турция надеется на возобновление зерновой сделки — Эрдоган
0
163
09:00 12.07.2024
Путаница с именами усилила опасения по поводу ментального здоровья Байдена — Bloomberg
0
199
22:40 11.07.2024
Люди в Африке поддерживают Россию, говоря, что она спасла Донбасс — Боррель
0
762
22:00 11.07.2024
Сербия присутствует на саммите НАТО как нейтральная страна — глава МИД
0
634
21:20 11.07.2024
Будущее и история Европы, Украины и мирового порядка еще не написаны — Белый дом
0
716
20:40 11.07.2024
Израиль будет сражаться до победы, даже если на это потребуется время — Нетаньяху
0
705
20:00 11.07.2024
Швеция и ее соседи не поедут на министерские встречи в Венгрии летом — премьер
0
755

Возврат к списку