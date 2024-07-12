В Австралии супругов обвинили в шпионаже в пользу РФ
10:00 12.07.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Австралии супружескую пару обвинили в шпионаже в пользу России. 40-летняя супруга, которая служит в армии специалистом по информационным технологиям, без уведомления своего руководства посещала нашу страну, где якобы собиралась передать данные, связанные с ВС Австралии.
Как сообщила корпорация ABC, 62-летний супруг помогал женщине в получении доступа к электронной информации для дальнейшей пересылки.
Паре грозит до 15 лет лишения свободы. Подчёркивается, что задержанные имеют гражданство Австралии, но родились в России. "Говорит Москва"
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