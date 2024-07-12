Преступления, связанные с организацией незаконной миграции, отнесут к тяжким — Яровая
15:32 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Госдумы разработали законопроект о причислении всех преступлений, связанных с организацией нелегальной миграции, к категории тяжких и особо тяжких. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«Сегодня мы договорились о том, что в течение недели все уполномоченные министерства, все правоохранители, все службы дадут нам обратную связь по проекту закона, который разработан депутатами Государственной думы и касается нескольких важнейших направлений. Первое. Мы отнесем к категории тяжких и особо тяжких преступлений все преступления, которые связаны с организацией нелегальной миграции», — сказала Яровая журналистам.
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