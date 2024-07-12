Не видеть удары Киева по ЗАЭС — большая ошибка Запада, предупредил Путин
17:32 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин считает большой ошибкой Запада, что он не обращает внимания на удары Киева по Запорожской атомной электростанции. Глава российского государства пообещал «еще вспомнить об этом».
«То, что противник наносит удары теперь уже прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны, и, к сожалению, не привлекает внимания со стороны тех людей и тех сил, которые киевский режим поддерживают сегодня», — подчеркнул Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Президент уверен: «Это их большая ошибка, мы об этом еще вспомним, об этом еще поговорим не один раз».
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