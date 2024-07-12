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Европарламент нового созыва не пригласил Орбана на свою первую сессию из-за визита в РФ

18:40 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент нового созыва не пригласил премьер-министра председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктора Орбана на свою первую пленарную сессию в Страсбурге из-за его визитов в Россию и Китай, а также за примирительную позицию по Украине. Об этом заявила претендент на пост одного из заместителей председателя Европарламента члена фракции либералов Клара де Мело на пресс-конференции в Брюсселе.

«Вы обратили внимание, [выступления] Орбана нет в программе сессии на следующей неделе. Все были свидетелями его действий после того, как председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии. Он не уважает свою роль и правила того, как функционирует Евросоюз, поэтому он не был приглашен на эту пленарную сессию», — заявила де Мело.

Обычно в начале своего полугодового председательства в Совете ЕС, которое Венгрия начала 1 июля, лидер страны-председателя выступает на сессии Европарламента, представляя главные приоритеты своего председательства.

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