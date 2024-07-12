Глава Минобороны США поговорил по телефону с российским коллегой — Пентагон

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу провел телефонный разговор с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Сегодня утром министр Остин поговорил по телефону с министром обороны России Андреем Белоусовым», — заявила Сингх, утверждая, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. Во время беседы, по словам представителя Пентагона, Остин «подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникации». Она не привела каких-либо дополнительных деталей разговора глав оборонных ведомств.