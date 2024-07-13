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Бортовые самописцы с рубившегося под Коломной «Суперджета» пригодны для расшифровки - СМИ

13:00 13.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бортовые самописцы разбившегося под Коломной самолета «Суперджет-100» поздно вечером в пятницу были доставлены в Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Об этом ТАСС сообщил информированный источник в МАК.

«Самописцы пригодны к расшифровке, но в результате крушения пострадали. Расшифровку комиссия начнет в понедельник», — сказал собеседник агентства.

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