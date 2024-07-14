В машине человека, стрелявшего в Трампа нашли взрывное устройство - СМИ
18:49 14.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы США нашли взрывные устройства в машине подозреваемого в стрельбе на митинге бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По их словам, машина была припаркована недалеко от места проведения митинга.
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