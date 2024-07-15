Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 22 БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), из них 15 — над Брянской областью, еще 6 над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА, из которых 15 — над территорией Брянской области, шесть — над территорией Республики Крым и один — над Липецкой областью», — сообщили там.