Десятки гектаров реликтового леса пострадали при пожаре под Новороссийском

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки гектаров реликтового леса повреждены на территории Абраусского заказника под Новороссийском в результате пожара, что фактически свидетельствует об уничтожении уникальной экосистемы местности. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от Краснодарского края, зампредседателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

«Десятки гектаров реликтового леса пострадали от пожара в Новороссийске. Фактически уничтожена уникальная экосистема, которая много лет создавалась природой на склонах гор. В причинах возгорания разбираются компетентные органы. Сейчас принимаю участие в совещании оперштаба под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева», — сказал Алтухов.