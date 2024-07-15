Весенняя призывная компания в армию завершена – Минобороны РФ
18:15 15.07.2024 Источник: Интерфакс
"Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", - сказано в сообщении Минобороны РФ.
"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации - это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись", - сообщило министерство.
"Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, призывные комиссии начали свою работу 1 апреля, отправки призывников со сборных пунктов субъектов РФ начались 15 апреля.
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