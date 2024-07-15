Офис НАТО появится в Швейцарии
18:30 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс откроет в Женеве отделение по работе с международными и неправительственными организациями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Швейцарии.
«НАТО открывает многостороннее отделение связи в Женеве для взаимодействия с базирующимися там международными и неправительственными организациями», — указано в нем. Швейцарские власти пояснили, что соответствующее соглашение было подписано в Берне.
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