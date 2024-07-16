За свою гегемонию США расплачиваются проигранными войнами — Джеффри Сакс

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты спровоцировали в мире серию разрушительных вооруженных конфликтов, а американская гегемония обернулась для них огромным госдолгом и проигранными войнами. Об этом заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

«Стремление США к гегемонии с 1991 года высокомерно, ошибочно и саморазрушительно, — рассказал Сакс в интервью китайской газете Global Times. — Соединенные Штаты требовали от России покорности. Теперь американская сторона расплачивается за свое высокомерие несколькими проигранными войнами, огромным государственным долгом и разрушительными вооруженными конфликтами, в которых США не могут выиграть».

Как уточнил эксперт, стремление руководства США к доминированию на международной арене привело к войнам в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, а также на Украине. «Цель гегемонии глубоко укоренилась во внешней политике Соединенных Штатов с распадом Советского Союза. К сожалению, США не согласились на мир с Россией на основе взаимного уважения», — добавил он.

Сакс также обратил внимание на усилившуюся антикитайскую риторику госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. «Блинкен и Столтенберг — узколобые приверженцы военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, и особенно Североатлантического альянса, — подчеркнул директор центра. — Блинкена ждет шокирующий провал на посту госсекретаря, поскольку он доказал свою полную неспособность к серьезной дипломатии».

По словам эксперта, США рассматривают КНР как угрозу «по одной нехорошей причине». «Китай очень большой, очень успешный и поэтому представляет собой препятствие для американской гегемонии, — пояснил профессор. — Соединенные Штаты хотят доминировать над КНР. Поскольку это невозможно, они теперь рассматривают Китай в качестве врага».

Джеффри Сакс указал на ошибочность стратегии Белого дома, нацеленной на то, чтобы США были единственной мировой сверхдержавой. Директор центра отметил, что рассуждения американской стороны об «универсальных или западных ценностях» и «порядке, основанном на правилах», «полностью высмеиваются остальным миром за пределами американского военного альянса». «Единственные ценности, которые, действительно, демонстрируют Соединенные Штаты, — это развязывание войн и отсутствие уважения к другим странам, — подытожил эксперт. — США не соблюдают Устав ООН, очень часто оказываются в изоляции при голосовании в Генеральной Ассамблее и в Совете Безопасности ООН».