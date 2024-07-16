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НОВОСТИ

Роберта Метсола избрана председателем Европарламента на второй срок

14:12 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мальтийский политик Роберта Метсола избрана председателем Европарламента (ЕП) на второй срок. Трансляция первого после европейских выборов заседания ЕП, на котором проходило голосование, ведется на сайте парламента.

За кандидатуру Метсолы проголосовали 562 европарламентария. Соперницей Метсолы была депутат ЕП от Испании, член левой испанской партии «Подемос» («Мы можем») Ирене Монтеро.

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