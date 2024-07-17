Европа опасается, что Украина потерпит полное поражение при Трампе и Вэнсе — WSJ
13:00 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение претендента на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа выдвинуть кандидатом в вице-президенты известного своей критикой помощи Киеву сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса вызывает опасения в европейских столицах, что Трамп может получить еще большую мотивацию прекратить поддержку Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По их информации, в случае победы Трампа на выборах президента США и последующего за ней отказа отправлять новые пакеты вооружений и финансовой помощи Киеву «Украина будет иметь меньше рычагов влияния в любых переговорах с Москвой или может полностью проиграть войну». Высокопоставленный европейский чиновник заявил изданию, что «Украина находится в беде».
Газета отмечает, что Вэнс — один из лидеров «ультраконсервативных республиканцев», выступающих против выделения средств Киеву. Его позиция отличается от многих соратников по Республиканской партии, которые считают, что помощь Вооруженным силам Украины якобы способствует укреплению национальной безопасности США, пишет WSJ.
Вэнс последовательно выступает за прекращение поставок Вашингтоном вооружений Киеву и скорейшее урегулирование конфликта на Украине. По мнению кандидата в вице-президенты от республиканцев, США должны переориентироваться на Восточную Азию, так как «это будущее американской внешней политики на ближайшие 40 лет и Европа должна осознать этот факт». В интервью газете The New York Times Вэнс отмечал, что за Украиной должен быть закреплен нейтральный статус, а ее границы — пересмотрены.
В понедельник в Милуоки (штат Висконсин) начал работу съезд Республиканской партии. В первый день делегаты выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии, а сенатора Вэнса — кандидатом в вице-президенты.
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