Отряд кораблей Тихоокеанского флота преодолел Суэцкий канал и зашел в Красное море
16:00 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг» и многоцелевого фрегата «Маршал Шапошников» завершил прохождение Суэцкого канала и вышел из Средиземного в Красное море. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
«Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера „Варяг“ и фрегата „Маршал Шапошников“ завершил прохождение Суэцкого канала и вышел из Средиземного в Красное море. В настоящий момент экипажи кораблей продолжают выполнение поставленных задач в рамках дальнего похода», — сказали в пресс-службе.
Там напомнили, что несколькими днями ранее моряки-тихоокеанцы завершили выполнение учебно-боевых задач в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.
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