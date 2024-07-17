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Отряд кораблей Тихоокеанского флота преодолел Суэцкий канал и зашел в Красное море

16:00 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг» и многоцелевого фрегата «Маршал Шапошников» завершил прохождение Суэцкого канала и вышел из Средиземного в Красное море. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера „Варяг“ и фрегата „Маршал Шапошников“ завершил прохождение Суэцкого канала и вышел из Средиземного в Красное море. В настоящий момент экипажи кораблей продолжают выполнение поставленных задач в рамках дальнего похода», — сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что несколькими днями ранее моряки-тихоокеанцы завершили выполнение учебно-боевых задач в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.

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