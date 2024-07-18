Таможенные сборы в первом полугодии 2024 г. выросли на 500 млрд руб. — Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таможенные сборы за первое полугодие текущего года выросли на 500 млрд рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Федеральная таможенная служба задание выполняет. За первое полугодие текущего года почти на 500 млрд перечислено больше сборов, платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал он в ходе встречи с руководителем службы Валерием Пикалевым.