Таможенные сборы в первом полугодии 2024 г. выросли на 500 млрд руб. — Путин
15:32 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Таможенные сборы за первое полугодие текущего года выросли на 500 млрд рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Федеральная таможенная служба задание выполняет. За первое полугодие текущего года почти на 500 млрд перечислено больше сборов, платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал он в ходе встречи с руководителем службы Валерием Пикалевым.
Новости
- 15:12 18.07.2024
- Системы пожаротушения в «Крокус сити холле» не предназначались для тушения поджогов - МЧС
- 15:11 18.07.2024
- Мосгоризбирком утвердил форму бюллетеня для голосования на выборах депутатов Мосгордумы
- 15:00 18.07.2024
- Стремление западных стран добиться тотального поражения РФ вредит Европе — Вучич
- 14:32 18.07.2024
- Финляндия не намерена открывать границу с РФ, пока ситуация не стабилизуется
- 14:12 18.07.2024
- Парламент Украины утвердил повышение тарифов на все виды топлива
- 14:00 18.07.2024
- Пленум подтвердил исключение экс-министра обороны Ли Шанфу из Компартии Китая
- 13:32 18.07.2024
- Размещение ракет США в ФРГ служит ответом на «Искандеры» под Калининградом — глава МО ФРГ
- 13:20 18.07.2024
- На Украине вышли из строя два энергообъекта, отключения станут чаще в Киеве и 9 регионах
- 13:05 18.07.2024
- РФ примет все меры для своей защиты — Песков о стратегии морской безопасности Украины
- 13:00 18.07.2024
- Польша усилит контроль за экспортом вооружений в «дружественные России страны» — министр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать