Задержан подозреваемый по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде
16:32 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подозреваемый по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде, в результате которого погибли 4 человека, задержан. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Волгоградской области.
«В настоящее время подозреваемым по уголовному делу проходит главный инженер ООО „Концессии водоснабжения“. Он задержан. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в пресс-службе.
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