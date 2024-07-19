0
0
76
НОВОСТИ

Хуситы заявили о нанесении удара ночью по Тель-Авиву с использованием беспилотника

10:00 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мятежное йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) в ночь на пятницу нанесло удар по Тель-Авиву с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

Как говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале представителя «Ансар Аллах», хуситы провели «военную операцию, которая заключалась в нанесении ударов по одному из важных объектов» в Тель-Авиве. Для атаки на город хуситы использовали новый БПЛА под названием «Яффо», который, по утверждению мятежников, может обходить системы ПВО противника.

Хуситы отметили, что Тель-Авив теперь «не будет безопасной территорией и станет основной целью» мятежников в пределах досягаемости их вооружений. Движение определило ряд целей в Израиле, «включая важные военные объекты», и будет продолжать наносить по ним удары в ответ на действия ВС Израиля в секторе Газа, указывается в заявлении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 19.07.2024
В Липецке неизвестный обстрелял рабочих, ремонтировавших теплотрассу
0
24
10:05 19.07.2024
Зеленский признал, что Украине не удастся вернуть все территории
0
71
09:32 19.07.2024
Трамп считает, что мир стоит на пороге третьей мировой войны
0
149
09:20 19.07.2024
Байден прекращает борьбу за переизбрание, кандидата определит съезд партии — обозреватель
0
188
09:05 19.07.2024
В ведомствах и кабмине запрошены предложения по контролю за незаконной миграцией — Володин
0
182
09:00 19.07.2024
За ночь уничтожены 19 БПЛА над Курской, Белгородской областями, Крымом, Черным морем
0
170
21:40 18.07.2024
У Байдена наблюдаются слабые симптомы COVID-19 - личный врач
0
632
20:45 18.07.2024
Венгрия поможет Словакии в защите воздушного пространства
0
665
20:12 18.07.2024
Борт Air India рейса Дели – Сан-Франциско совершил экстренную посадку в Красноярске
0
832
19:10 18.07.2024
Премьер Венгрии собирается опубликовать отчет о поезде в Москву, Киев и Пекин
0
742

Возврат к списку