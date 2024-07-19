Хуситы заявили о нанесении удара ночью по Тель-Авиву с использованием беспилотника
10:00 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мятежное йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) в ночь на пятницу нанесло удар по Тель-Авиву с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.
Как говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале представителя «Ансар Аллах», хуситы провели «военную операцию, которая заключалась в нанесении ударов по одному из важных объектов» в Тель-Авиве. Для атаки на город хуситы использовали новый БПЛА под названием «Яффо», который, по утверждению мятежников, может обходить системы ПВО противника.
Хуситы отметили, что Тель-Авив теперь «не будет безопасной территорией и станет основной целью» мятежников в пределах досягаемости их вооружений. Движение определило ряд целей в Израиле, «включая важные военные объекты», и будет продолжать наносить по ним удары в ответ на действия ВС Израиля в секторе Газа, указывается в заявлении.
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