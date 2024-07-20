Глава Минтранса рассказал о сроках начала строительства ВСМ Москва-Петербург

18:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург может начаться уже в текущем году, сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Строительство должно начаться, по крайней мере, подготовительные работы, уже в этом году», — сказал он.

Старовойт добавил, что в пятницу в правительстве прошло первое совещание после подписания концессионного соглашения о строительстве магистрали. «Определяется форма управления проектом, формируется проектный офис на площадке правительства», — отметил министр транспорта.

Роман Старовойт отметил, что сейчас уточняется трассировка, а также расположение транспортных пересадочных узлов, «потому что это напрямую будет влиять на пассажиропоток, удобство, безопасность».