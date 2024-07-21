Более полумиллиона военных НАТО находятся в состоянии повышенной готовности с 2014 г. – представитель альянса
21:00 21.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 500 тысяч военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной готовности с 2014 года. Об этом заявила официальный представитель Североатлантического альянса Фарах Дахлалла.
«С 2014 года НАТО претерпела самую значительную трансформацию в нашей коллективной обороне за поколение», — сообщила она телекомпании CNN. «Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности», — добавила Дахлалла.
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