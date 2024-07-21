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НОВОСТИ

Байден принял решение по поводу переизбрания на пост президента США

21:13 21.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден сообщил, что не намерен добиваться переизбрания на выборах главы государства, которые пройдут в ноябре. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети X.

«Для меня было величайшей честью служить для вас президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я уверен, что для партии и страны будет лучше, если я выйду [из гонки] и сконцентрируюсь на том, чтобы исполнять обязанности президента до конца срока», — проинформировал Байден.

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